YSK, 1 Haziran 2025’te 405 köy ve mahallede muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimi yapılacağını duyurdu. Bursa’da ise İnegöl, Osmangazi, İznik ve Mudanya’da toplam 6 mahallede sandık kurulacak.BURSA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), çeşitli nedenlerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 1 Haziran 2025 Pazar günü 405 yerleşim biriminde seçim yapılacağını açıkladı.

Bursa’da ise İnegöl’de 2 mahalle muhtarlığı ve 1 mahallede ihtiyar heyeti ile birlikte Osmangazi, İznik ve Mudanya’da birer mahalle muhtarlığı için sandığa gidilecek.

Seçimlerde oy verme işlemi, sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar sürecek.

YSK’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vatandaşlar bu saatler arasında oylarını kullanabilecek.

İşte Bursa'da sandık kurulacak ilçeler ve mahalleleri şöyle: