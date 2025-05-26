Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarını, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırdı bildirdi. Yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duyulmuyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiyenin sivil havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bünyesinde geliştirilen Yeni Sivil Havacılık Modeli ile artık hava araçlarının sertifikasyon süreçlerinin tamamen yerli ve milli sistemle yürütüleceğini açıkladı.

VECİHİ HÜRKUŞUN YILLAR ÖNCE ÖNÜNE ÇIKARILAN ENGELLERİ YIKTIK

KDM-ERP Sertifikasyon Modülü ile hava aracı ve parçalarının, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde yerli platformda sertifikalandırılmasının mümkün hale geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"KDM-ERP Sertifikasyon modülü tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Sertifikasyon sürecini artık tamamen kendi imkânlarımızla yürütebiliyoruz. Mühendisliğimiz, denetimimiz ve yazılım altyapımızla süreci uçtan uca yönetiyoruz. Vecihi Hürkuşun yıllar önce önüne çıkarılan engelleri yıktık. Bugün, kendi uçağını yapıp kendi topraklarında uçurmak için onay alamayan bir Türkiye yok, kendi sertifikasını kendi veren güçlü bir Türkiye var."

Yeni sistemin sadece bir yazılım güncellemesinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sertifikasyon panellerinde görev alacak uzmanlar, ilgili alanlardaki üniversitelerin doçentlerinden özel teknik dersler alarak göreve başlıyor. Bu uzmanlara, aynı temel eğitimlerden geçmiş doktora düzeyinde yardımcılar eşlik ediyor. Böylece sistemde görev yapan her uzman, akademik temelli ve uygulama bilgisi yüksek bir yapıda sürece katılıyor. Bu yapı hem ülkemizin en yetkin akademik bilgi birikimini sürece dahil ediyor hem de sanayi-üniversite iş birliğini en üst düzeye taşıyor" diye konuştu.

Yerli sistem sayesinde sertifikasyon sürecinin artık kişilerle değil, kanıta dayalı otomasyonla yürütüldüğünü belirten Bakan Uraloğlu, tüm başvuru, değerlendirme ve karar süreçleri sistem içinde kayıt altına alınarak tam şeffaflık ve izlenebilirlik sağlandığını kaydetti. Yeni modelin Türkiyenin milli havacılık iradesini güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, yerli hava araçları için artık dış onaya ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

Sivil havacılığın bağımsız ruhunu ve üretimini destekleyen bir sertifikasyon yapısı inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Vecihi Hürkuşun yarım kalan rüyasını biz gerçekleştiriyoruz. Kendi gökyüzümüzde, kendi mühendisliğimizle, kendi kurallarımızla var olmanın gururunu yaşıyoruz. Attığımız bu adım, sadece bir sertifikasyon modeli değil; ülkemizin sivil havacılığının geleceğine yön verecek bir iradenin somut ifadesidir." diye konuştu.