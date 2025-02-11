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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen İbrahim’e yolcu koltuğunda eşlik etti.

Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim, Pamukkale beyazı rengindeki Togg önünde fotoğraf çektirdi.

Malezya'da temasla bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili toplantılar ardından Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

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