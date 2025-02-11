Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile birlikte yaptıkları ortak basın toplantısında, daha önce 5 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacmini şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melezya'da Başbakanlık Ofisi'nde Başbakan Enver İbrahim ile ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeleri tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Farklı alanlarda 11 anlaşmayı imzalandığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan kazan anlayışı ile artırma konusunda işbirliği içinde olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evvelce 5 milyar dolar olarak belirlenen ikili ticaret hacminin şimdi 10 milyar dolara çıkarma kararını verdiklerini açıkladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/viM0NNZRwY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2025

İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermesi gerektiği ve sebep olduğu zararları da tazmin etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yardımlarla ilgili de, bütün ASEAN üyelerinin hep birlikte el ele vermesi halinde altından kalkılabileceğini düşündüğünü söyledi.