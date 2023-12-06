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IPSOS tarafından dokuz Avrupa ülkesinde yürütülen Herbalife Sağlık ve Mutluluk Raporu, Türkiye’de insanların yüzde 42’sinin kaliteli uyku uyuyamadığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların üçte biri ise düzenli olarak haftada üç kez egzersiz yapma alışkanlığına sahip olduklarını ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Araştırma şirketi IPSOS’un dokuz Avrupa ülkesinde yaptığı 'Herbalife Sağlık ve Mutluluk Raporu' yayınlandı.

Bireylerin beslenme alışkanlıkları, egzersiz alışkanlıkları ve uyku düzenleri üzerine odaklanan araştırma, Türkiye'nin sağlık ve sağlıklı yaşam tercihleri hakkında da önemli bilgiler sunuyor.

Rapora göre, Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 80'i, 6-8 saat arasında uyuduğunu belirtirken, yüzde 38’i kaliteli uyku düzeyinin ortalama seviyede olduğunu, yüzde 42’i ise kaliteli uyku uyuyamadığını söylüyor. Bu durum, modern yaşamın getirdiği stres, yoğun tempo ve diğer faktörlerle mücadele ederken, birçok insanın sağlıklı yaşamda dengeyi kuramadığını ortaya koyuyor.

25-44 YAŞ ARASI BİREYLERİN YÜZDE 46’SI BESİN TAKVİYESİ KULLANIYOR

Uyku düzeninin yanı sıra sağlıklı yaşam üzerine birçok sorunun sorulduğu ankette, takviye edici gıda kullanımına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 72'si, takviye edici gıdalarındengeli yaşam biçiminde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Özellikle 25 ila 34 yaş aralığındaki bireylerin yüzde 46'sı, genel sağlık ve refahlarınıartırmak amacıyla takviye edici gıdalara başvurduklarını ifade etti.Bu sonuçlar, artık takviye edici gıdaları sadece fitness tutkunlarının tercih ettiği bir alan olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlık açısından da önemli bir araç olarak gören bir genel eğilim olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca, araştırmaya katılanların önemli bir kısmı, takviyelerin 'zihin ve ruh halini' iyileştirme konusundaki etkilerine dikkat çekerek, bu tür ürünlerin sadece fiziksel performansı artırmakla sınırlı olmadığını söyledi.