TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Mersin’de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası finalinde Fenerbahçe’yi 98-72 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasıyla son buldu.

Pilot takım anlaşmasıyla TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Fırat Yavuz antrenörlüğündeki Gemlik Basketbol U18 Takımı, şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada parkeden 98-72’lik skorla galip ayrılan Gemlik Basketbol, Türkiye şampiyonu olarak kupayı havaya kaldırdı. Final karşılaşmasında kaptan Ahmet Berkay Gönül 23 sayı-4 asist-8 ribaund ile takımın en skorer ismi olurken; Yücel Çağın Başaran 16 sayı-16 asist-4 ribaund-3 top çalma ile double yaptı. Emirhan Serbest’in 17 sayıyla oynadığı maçta; Rıza Poyraz Paşaoğlu ve Enes Akman’dan 13’er sayılık katkı geldi.

Final karşılaşması sonrası şampiyon Gemlik Basketbol U18 Takımı ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken; Gemlik Basketbol’dan Ahmet Berkay Gönül ve Yücel Çağın Başaran turnuvanın en iyi beşine seçildi. +

Bu arada turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yücel Çağın Başaran ayrıca organizasyonda top çalma ve asist lideri ödüllerinin de sahibi oldu.