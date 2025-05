İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki yetenekli çocukları ve gençleri keşfetmek amacıyla yürütülen “Sportif Yetenek Ölçümü” uygulamasını genişletiyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların spora katılımının artırılması amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) da paydaşlık yaptığı “Geleceğin Şampiyonları” uygulamasının tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğindeki programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir il Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Rudarlı, yerel yönetim ve siyasi partilerin temsilcileri ile kentteki spor kulüplerinin başkanları katıldı.

YETENEKLİ ÇOCUKLAR İLE SPOR KULÜPLERİ ARASINDA KÖPRÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Ege Üniversitesi’yle yürüttüğü “Sportif Yetenek Ölçümü” uygulamasının genişletildiği, İzmir Ticaret Odası’nın paydaş olacağı, spor kulüplerinin de sürece dâhil edileceği “Geleceğin Yıldız Sporcularını Keşfetme ve Sportif Gelişimlerini Sağlama” projesi kamuoyuna tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Başkenti İzmir” hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verilen tanıtım töreninde, geleceğin şampiyon adayları takdim edildi ve toplu fotoğraf çekildi. “Geleceğin Şampiyonları” projesiyle yetenekli çocukların ilgili branşlardaki spor kulüpleriyle buluşmasının sağlanması hedefleniyor.

“İZMİR’İ SAĞLIKLI BİR ŞEHİR YAPMA KARARIYLA ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasına “İzmir’e dair hayallerimiz var. İzmir’in bir parçası olduğunu hisseden herkes mutlaka hayallerle güne gözünü açıyor ve o gün İzmir’e ne verebilirim diye gününü geçiriyor. Biz İzmirli olmaktan onur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak da İzmir’i sağlıklı bir şehir yapma hedefiyle çalışıyoruz. Sağlıklı şehir, sağlıklı insanlarla, çevreyle olur. Beden sağlığı için bir şehrin insanlarını teşvik etmemiz gereken faaliyet de spordur” diye başladı.

“SPOR İSTASYONLARI KURMAYA BAŞLADIK”

İzmir’de spora yaptıkları desteklerden söz eden Başkan Tugay, “Bütün bunların arka planında refah açısından geride kalmamış, kalkınmış bir şehrin de var olması gerekiyor. Kalkınma için her türlü çalışmayı da önemsiyoruz. Ama yaşamı kaliteli hale getirememiş şehrin insanlarının mutlu olması imkansız. O nedenle her yaştan insanımızın spor yapmasını sağlamak için tesisler kurmaya, var olanları geliştirmeye çalışıyoruz. Her yerde insanlarımızı spora teşvik etmek için çok aktivite yapıyoruz. Bazı yeni fikirler geliştirmeye çalışıyoruz. Spor istasyonları kurmaya başladık. Spor malzemesi ihtiyacı olan insanlara ödünç malzeme veriyoruz. İnsanlarımızın spor yapmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hem kulüplerimize hem okullarımıza spor malzemesi yardımı yaptık. Buna devam edeceğiz. Bazı liglere sponsor olduk. Onların çalışmalarını destekliyoruz. Bunlar bizim spora bakış açımızı yansıtan çalışmalar” dedi.

“İÇİ BURKULANLARDANIM”

2028 Olimpiyatlarında İzmir’den şampiyonlar görmek istediklerini belirten Başkan Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim böyle bir hayalimiz var. Ama bir sporcunun başarısı kolayca olmuyor. 4 buçuk milyonluk bir şehirde mutlaka çok yetenekli çocuk, genç var. Onlar eğer doğru zamanda fark edilirse, desteklenirse, doğru eğitimden geçerse, başarılı olmaları için gereken şartlar sağlanırsa mutlaka bu yolun sonu başarıya gidecek. Belki fark edilmeyi, desteklenmeyi bekleyen on binlerce çocuğumuz var. Birilerinin onların ellerinden tutması lazım. ‘Siz yalnız değilsiniz’ demesi lazım. Çok başarılı sporcu yetiştirmiş köklü kulüplerimiz var. İzmir, sporun en güçlü yaşandığı şehirlerden birisi. İzmir’in dışından şampiyonluklarda büyük kutlamalar yapıldığı zaman içi burkulanlardanım ben. Yürekten söylüyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey, İzmir’in kulüplerinin başarılarıdır. Amatör spor kulüplerimiz de çaba gösteriyor, onların da yanındayız.”

“YÜZDE 5’İ DE KALDIRIYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki performans ölçüm merkezinde yetenekli oldukları saptanan çocuklara sahip çıkılacağını belirten Başkan Tugay, “Arkadaşlarımız bu projeyi geliştirdiler. Bundan sonra yetenekli olduğunu belirlediğimiz çocukları İzmir Ticaret Odası ve spor kulüplerimizle sonuna kadar desteklemeye karar verdik. Çocuğun kulüpteki eğitiminin yüzde 75’ini İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 20’sini İzmir Ticaret Odası, yüzde 5’ini de çocuğun ailesi karşılayacak maddesinde yüzde 5’i kaldırıyorum. O yüzde 5’i de biz karşılayacağız. Ailelerin üzerine hiçbir yük getirmeden destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yolun sonu çocuklarımız, gençlerimiz için şampiyonluktur, başarıdır, madalyadır, kupadır. Bizim için gurur olacaktır” dedi.

“ŞAMPİYONALARIN VE MADALYALARIN KENTİMİZE GELMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle düzenlenen geçen yıl ekim ayında düzenlenen İzmir Spor Zirvesi’nde gerçekleşen istişarelerden örnekler sunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise, “İzmir, tarihi, kültürü ve yaşam tarzı kadar spor altyapı kapasitesiyle de ülkemizde öne çıkan kentlerden olmuştur. Çok sayıda branştan sporcu bu şehirde yetişmiştir. Onlar ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil etti. Projemizle birlikte İzmir’in spor alanındaki bu potansiyelini daha ileriye taşımak için genç yeteneklere destek modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Sporu toplumsal değişimin dinamiği olarak ele almalıyız. Daha fazla çocuğumuzun sporla buluşması gerekiyor. Şampiyonaların kentimizde düzenlenmesi ve madalyaların kentimize gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN VİZYONER PROJESİNE DESTEK VERMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ”

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Rudarlı, “Bugün burada geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak için bir araya geldik. Başlatılan bu proje yalnızca geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyecek, daha sağlıklı, üretken bir toplum inşa etme sürecine katkı sunacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımıyla başlatılan bu proje çocukların özgüven kazanmalarına, potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. Bizler de bu anlamlı projeye akademik bilgi birikimimizle destek vermekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar da projeye dair sunum yaptı.

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI

Halihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ege Üniversitesi ile yapılan ortak protokol kapsamında sürdürülen ücretsiz “Sportif Yetenek Ölçümü” taramasına katılan 8-9-10 yaşlarındaki çocuklar, 12 farklı branş için teste tabi tutuluyor. Testler sonucunda bilimsel altyapıya dayanan sonuçlarla hangi spor dalına ne kadar yetenekli oldukları yüzdelik oranlarla saptanıyor. Sonuç, çocukların ailelerine teslim ediliyor. Ancak başta ekonomik olmak üzere pek çok farklı nedenden ötürü birçok çocuk, yeteneği doğrultusunda sportif eğitim alma şansı elde edemiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde 4 yıl sürecek Geleceğin Şampiyonları projesiyle, artık bu sorunun önüne geçiliyor. İzmir Ticaret Odası ile yapılan ortaklık ile kentin iş dünyasının da paydaşlık etmesiyle İzmir'in yeteneği sınanmış çocukları kentteki spor kulüplerine emanet ediliyor.

Proje sayesinde yeteneği tespit edilen çocuklar, eğilimli olduğu branşta eğitim veren spor kulüpleri arasından kendisine uygun olanı seçecek. Kulüpler, yeteneği ispat edilmiş cevherleri bünyesine katabilme şansına sahip oldukları için mevcut tarifeler üzerinden yüzde 25 indirim uygulayacak.