CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmayı 'darbe' olarak nitelendirirken, masum olduğunu savundu. Özel, TBMM'deki grup toplantısında ekonomik krizi ve AK Parti’yi eleştirerek emekliye seyyanen zam, asgari ücrete ara zam talep etti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturmasını ve görevden uzaklaştırılmasını sert bir dille eleştirdi.

İmamoğlu’nun masum olduğunu vurgulayan Özel, “İddia var, iddianame yok. Yargılama, karar, kesinleşme yok. İspatlanana kadar suçsuzdur” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraf, video ve ses içeren içeriklerine yasak getirildiğini anımsatan CHP lideri Özgür Özel, buna rağmen “Free İmamoğlu” pankartının Boğaz Köprüsü’ne asıldığını belirtti ve kürsüye aynı pankartı astı.

“Gün gelip devran dönünce darbecilerden, yolsuzluk yapanlardan, milletin kanını emenlerden hesap soracağız" diyen Özel, "12 milyon AK Partili’den değil, namuslu vatandaşlardan değil, haksızlık yapanlardan hesap soracağız” diyerek İmamoğlu’na yapılanın bir “darbe” olduğunu savundu.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/EKcsUnY08m— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 27, 2025

Türkiye’nin 7 yıldır ekonomik krizde olduğunu belirten Özel, “Milletin canına tak etti. Emekliyi, asgari ücretliyi bezdirdiler, işsizliği azdırdılar” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 170 personel alımına 1,6 milyon başvuru olduğunu örnek veren Özel, 4 bin TL’lik bayram ikramiyesinin yetersizliğini vurgularken, "Eskiden ikramiye ile koç alınırdı, şimdi bir budu alınamıyor. İstanbul’dan Mersin’e iki kişi 5 bin 600 TL’ye gidemez, Sivas’a gidiş 3 bin 200 TL. Emekliler memlekete gidemiyor" diye konuştu.

Özel, Bursa mitinginde duyurduğu asgari ücrete ara zam, emekliye seyyanen zam talebini bu kez TBMM'deki grup toplantısındaki kürsüden dile getirdi.

AK PARTİ’YE YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Bu arada İstanbul’daki AK Partili ilçe belediyelerinde yolsuzluk iddialarını Sayıştay raporlarıyla gündeme getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bizim belediye başkanlarımızın alnı ak, sizin tutunacak belediyeniz yok. Kumpas kuranlar, milletin malına el uzatanlar hesap verecek” dedi.

Özel, CHP’nin her zaman milletin iradesinden yana olduğunu, İmamoğlu’na desteklerinin süreceğini belirterek konuşmasını tamamladı.