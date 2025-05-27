Kayseri'de altyapı futbolunda Talas Belediyespor fırtınası esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tüm altyapı kategorilerinde şampiyonluk ipini göğüsleyerek bir ilke imza atan sarı-lacivertli ekip, bu sezon da geleneği bozmadı. U-14, U-15, U-16 ve U-18 takımlarının ardından U-17 takımı da Kayseri şampiyonu olarak, Talas Belediyespor'u bir kez daha tüm kategorilerde zirveye taşıdı.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'de başka bir kulübün gerçekleştiremediği bu büyük başarıyla birlikte Talas Belediyespor, Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkını da kazandı. Özellikle U-17 takımının son şampiyonluğu, kulübün altyapıya verdiği önemin ve istikrarlı çalışmalarının bir göstergesi oldu.

"SPORCU FABRİKASI MEYVELERİNİ VERİYOR"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, elde edilen bu tarihi başarıların ardından yaptığı açıklamada, "Sporcu Fabrikası" olarak adlandırdıkları altyapı projelerinin meyvelerini topladıklarını belirtti.

Başkan Yalçın, şunları söyledi: "Göreve geldiğimizde Talas'ı bir 'Sporcu Fabrikası' haline getirme hedefiyle yola çıkmıştık. Bugün görüyoruz ki bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-18 takımlarımızın tamamının Kayseri şampiyonu olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, teknik heyetimizin özverili çalışmaları, sporcularımızın azmi ve ailelerimizin desteğiyle gelmiştir."

"SADECE BİR SPOR KULÜBÜ DEĞİL"

Altyapıya yapılan yatırımların karşılığını şampiyonluklarla ve Türkiye Şampiyonaları'na katılarak aldıklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Bu başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Gençlerimiz hem sahada bizleri en iyi şekilde temsil ediyor hem de ahlaklı bireyler olarak yetişiyorlar. Talas Belediyespor, sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda gençlerimizin geleceğe hazırlandığı bir eğitim yuvasıdır. Tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.