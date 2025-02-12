Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile 2025 yılı ilk olağan kurul toplantısını gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum başkanlık etti. Toplantıda Malatya’nın ulaşımına dair toplam 17 gündem maddesi ele alındı. Kavşak düzenlemeleri, taşımacılık, trafik güvenliği ve çeşitli talepler değerlendirilerek karara bağlandı.

Öne çıkan gündem maddeleri arasında, Hekimhan Kavşağı’nda yapılacak yeni geometrik düzenlemeler yer aldı. Bu düzenlemeyle birlikte, araç bekleme süresinin pik saatlerde 107 saniyeden 34 saniyeye düşürülmesi, böylece yıllık 110.000 litre yakıt tasarrufu sağlanması ve 2 ton karbon salınımının önlenmesi planlandı.

Ayrıca Akçadağ, Arapgir, Darende, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde yeni direksiyon sürüş eğitim ve sınav alanları belirlenerek, kursiyerlerin bu güzergahlarda eğitim almaları kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, Malatya’da hizmet veren J plakalı toplu taşıma araçları ile S plakalı servis ve personel taşıma araçlarının ücret tarifelerinde yeni düzenlemeler yapıldı.