Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sakarya AFAD tarafından düzenlenen “Erasmus Gençlik Değişimi Projesi” kapsamında dört farklı ülkeden Sakarya’ya eğitim görmeye gelen gençler, şehrin doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, farklı ülkelerden gelen gençleri şehrin doğal güzellikleriyle buluşturdu.

Bu kapsamda son olarak Sakarya Üniversitesi’nde eğitim alan erasmus öğrencileri şehrin kültür ve doğasıyla buluştu.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR KEŞİF

Dört farklı ülkeden katılım sağlayan öğrenciler, Sakarya’nın eşsiz doğasını keşfetmek üzere İl Ormanı Tabiat Parkı, Acarlar Longozu ve Karasu Sahili’ni ziyaret etti. Gençler, bu alanlardaki doğal zenginlikler karşısında hayranlıklarını dile getirirken, çevre bilincine dair de farkındalık kazandı.

DOĞAYLA UNUTULMAZ BİR GÜN

Sakarya’nın eşsiz doğasında gerçekleşen geziyle öğrenciler hem şehri yakından tanıdı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Acarlar Longozu’nun büyüleyici atmosferi ve Karasu sahilindeki serin esinti gençlere unutamayacakları anılar bıraktı.

Program, Sakarya’nın hem doğal güzelliklerini hem de misafirperverliğini gözler önüne serdi.