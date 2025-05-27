Kocaeli İzmit Belediyesinin kadın üreticileri desteklemek ve dayanışma ruhunu büyütmek amacıyla geleneksel hale getirdiği İyilik Şenliği, bu yıl 30-31 Mayıs tarihlerinde Sabri Yalım Parkı’nda 5. kez kapılarını açıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İzmit Çarşısı, kente iyilik ve dayanışma dolu günlere hazırlanıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İyilik Şenliği, 30-31 Mayıs tarihlerinde Sabri Yalım Parkı’nda İzmitlilerle buluşacak.

Gelenekselleşen ve her yıl daha büyük bir ilgiyle karşılanan şenlik, İzmit Çarşısı’nda üretim yapan kadın girişimciler başta olmak üzere çok sayıda üreticiyi vatandaşlarla buluşturacak.

AÇILIŞ 30 MAYIS CUMA GÜNÜ

İyilik Şenliği’nin kapıları 30 Mayıs Cuma günü açılacak ve 31 Mayıs Cumartesi günü gün sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İzmitliler, iki gün boyunca Sabri Yalım Parkı’nda kurulacak rengarenk stantlarda hem el emeği ürünleri inceleyebilecek hem de çeşitli etkinliklere katılarak keyifli anlar yaşayacak.

RENGARENK ETKİNLİKLER, ÜCRETSİZ DESTEKLER

İzmit Belediyesi, şenlik boyunca her yaştan vatandaşı düşünerek dopdolu bir program hazırladı. Ücretsiz diyetisyen standı, sağlıklı yaşamla ilgilenen herkese rehberlik edecek. Çocuklar için özel etkinlikler ile minikler şenliğin neşesine neşe katacak. Kadınlara yönelik ücretsiz workshoplar, hem öğretici hem eğlenceli anlar sunacak. Her iki günün sonunda ise “Cumhuriyetin İlk Durağı” belgeseli izleyicilerle buluşacak.