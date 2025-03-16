Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlardan biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Konya’da büyük mücadeleye sahne oluyor. Bu yarışlarla birlikte Konya Olimpik Veledromu da, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 10 yıllığına akredite edilerek sertifikasına kavuştu.KONYA (İGFA) - Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve 44 ülkeden 350’yi aşkın sporcunun katıldığı 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde eleme yarışı, sprint, omnium, keirin, madison, takım takip ve takım sprint olmak üzere 7 disiplinde pedal çeviriyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Konya Olimpik Veledromu’nda düzenlenen seremonide yaptığı konuşmada, veledromun Türkiye’ye, Konya’ya ve bisiklet ailesine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Müftüoğlu, “Burası bisikletin mabedi. Uzun süredir Valimizle, Belediye Başkanımızla ve Konya ile çalışarak bunları gerçekleştirdik. Hep birlikte çok güzel işler başardık. Aramızda olan geçmiş dönem federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı’ya da teşekkür ediyorum. Bisiklet ailesi bir bütün ve inanıyorum ki bu mabetten Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bu şampiyonları çıkartacak bir Konya var” diye konuştu.

KONYA, DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya olarak tarihi bir güne şahitlik ettiklerini aktararek, Türkiye’nin en önemli tesislerinden olan Konya Olimpik Veledromu’nda, dünyanın en prestijli organizasyonlarından olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Son derece saygın organizasyon olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Altay, dünyanın dört bir yanından gelen birbirinden değerli sporcuların pistte hem hız ve dayanıklılıklarını, hem de azimlerini, disiplinlerini ve birbirlerine duydukları saygıyı da gösterdiklerini söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, böyle büyük bir organizasyonun Konya’da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, dünyanın dört bir yanından gelen sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise medeniyetin köklü şehirlerinden olan Konya’daki veledromda güzel bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Spor, birleştirici ve evrensel bir dildir. Sporun birleştirici gücüyle 5 kıtadan 44 ülkeden gelen yüzlerce sporcuyu aynı heyecan etrafında buluşturuyoruz” dedi. Koçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen spor yatırımları sayesinde Türkiye’nin, sporun ve büyük organizasyonların merkezi haline geldiğini belirtti.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 10 yıllığına akredite edilen Konya Olimpik Veledromu’nun sertifikası protokole takdim edildi.