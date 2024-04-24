Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ne katıldı.MERSİN (İGFA) - Başkan Seçer ve Meral Seçer, festivalin ardından Mersin Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Şef Ahmet Baran yönetimindeki ‘1923 Cumhuriyet Çocukları Konseri’ne katıldı. Düzenlenen konserde, yüzlerce çocuk hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkıları söyledi.

Festival coşkusu doruğa çıktı

Kentin dört bir yanında renkli etkinliklere sahne olan ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilerle coşkuyu doruğa çıkaran festivalde çocuklarla bir araya gelen Başkan Seçer, çocuklarla birlikte birbirinden güzel dans gösterilerini izledi. Mersin, Ankara, Hatay ve Adıyaman’ın yanı sıra Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova’dan gelen Halk Dansları Toplulukları, festivalin son gününe damga vurdu.

Başkan Seçer, çocukların sevinç çığlıklarıyla karşılandı

Festivalde eğlenen yüzlerce çocuğun sevinç çığlıkları eşliğinde konuşmasına başlayan Başkan Seçer, bütün çocukların bayramını kutladı. Mutlu, huzurlu ve bir arada olmayı dileyen Seçer, “Çocuklarımız üzülsün istemiyoruz, analarımız ağlasın istemiyoruz. Ne güzel huzur içindeyiz. Mersin Anadolu’nun ta kendisi, herkes burada. Bizim ortak paydalarımız var; bir tanesi ay yıldızlı al bayrağımız, bir diğeri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kardeşçe, bir arada yaşayacağız” sözlerine yer verdi.

Mersin’de herkesin mutlu ve huzurlu olduğunu hatırlatan Seçer, “Bana oy veren de mutlu vermeyen de mutlu. Çünkü oy vermeyenler de biliyor ki Vahap Başkanları asla adaletsizlik ve ayrımcılık yapmaz, asla insanları partisinden, yaşam biçiminden, dininden, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayırmaz. Bunu ahlaken, dinen ve vicdanen doğru bulmaz. Onun için herkes rahat. Bizim de ailemiz var, bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Bir ailede mutluluğu, paylaşımı gayet iyi biliriz. Biz Mersin olarak kocaman ve büyük bir aileyiz. Bu ailenin üyesi olmaktan da gurur duyuz” dedi.

“Çocuklara bayramı layık gören Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunuyoruz”

Dünyanın pek çok yerinden 350 çocuğun Mersin’de olduğunu söyleyen Seçer, “Onlara eşlik eden konuklarımız var. Yine güzel yurdumuzun dört bir köşesinde gösteri yapan çocuklarımız ve onlara eşlik edenler var. Mersin’e geldiler, bayramımıza eşlik ettiler, onlara çok teşekkür ediyoruz” diyerek, konukları alkışladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın milletin iradesi olduğuna dikkat çeken Seçer, “Çocuklarımız için de çok özel. Çocuklarımıza, evlatlarımıza dünyanın ilk ve tek bayramını layık gördüğü için Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel ülkeyi ve memleketi bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bu vatan için canını veren şehitlerimizin, hayatta olmayan gazilerimizin ruhları şad olsun. Hepimiz bu ülke için çalışacağız, daha güçlü bir ülke olacağız” dedi.

“Ülkesine, milletine, insanlığa faydalı çocuklar yetiştireceğiz”

Dünyanın saygın ülkeleri arasında yer almak için çocukların eğitimine değer vereceklerini vurgulayan Seçer, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ne çocukların gitmesini ve bilimi dokunarak, işiterek, görerek öğrenmesini söyledi. Çocuklara ve gençlere hizmet için pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Seçer, “Öğrenciler okuma salonlarından faydalansınlar. Üniversiteye giriş, liseye giriş sınavlarına hazırladığınız çocuklarımızı Belediyemizin eğitim kurumlarına gönderin. Hayat pahalı, geçim sıkıntılı, belediyemiz böyle imkânları sizlere sunmuş. Bunun gibi daha birçok konuda çocuklarımıza sağladığımız imkânlardan faydalanmanızı istiyoruz. Çocuklarımızı eğiteceğiz ve ahlaklı birer birey yapacağız. Ülkesine, milletine, insanlığa faydalı çocuklar yetiştireceğiz. Devlet olarak bu bizim görevimiz” dedi.

“Sizleri seviyoruz, sayıyoruz, önemsiyoruz”

‘Uluslararası Çocuk Festivali’ni Mersinli çocuklara armağan ettiğini söyleyen Seçer, “Artık bundan sonra devam edecek. Dünyanın her tarafından çocuklar gelsin, insanlar bir arada olsun, bütün milletler kardeş olsun, barış ve huzur içerisinde yaşasın. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz ve önemsiyoruz. Büyük Mersin ailesinin fertleri olarak Mersin’imizi çok daha güzel yapacağız. Bunu hep beraber yapacağız” diyerek yine çocukların alkışları eşliğinde sahneden ayrıldı.

Meral Seçer: “Çok güzel bayramları hep birlikte yaşamak dileğiyle”

Çocukların harika göründüğünü söyleyen Meral Seçer ise, “Bugün o kadar önemli, o kadar mutlu bir gün ki dünyada Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı kutluyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Çok güzel bayramları hep birlikte yaşamak dileğiyle” diyerek tüm çocukların bayramını kutladı.

Yüzlerce çocuk hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkıları söyledi

Başkan Seçer ve Meral Seçer, festivalin ardından Mersin Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Şef Ahmet Baran yönetimindeki ‘1923 Cumhuriyet Çocukları Konseri’ne katıldı. Mersin Valiliği tarafından, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen konserde, yüzlerce çocuk hep bir ağızdan Cumhuriyet şarkıları söyledi.

Vali Pehlivan: “Çocuklarımız; bugünlerimiz, yarınlarımız, yarınlara dair umutlarımız”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, konser ile Mersin Cumhuriyet Meydanı’nın tarihi bir gün yaşadığını kaydederek, dünyanın çocuklarla güzel olduğunu vurguladı. Vali Pehlivan, “Çocuklarımız; bugünlerimiz, yarınlarımız, yarınlara dair umutlarımız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu meydanda çocuklarımız sayesinde gerçek manada bir bayram gibi kutlamış olduk. Gazi milletimizin Gazi Meclisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104. yıl dönümünü hep beraber kutladık ve bugünü bütün dünya çocuklarına armağan eden Cumhuriyet’imizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle yad ettik” dedi. Vali Pehlivan konserde emeği geçenlere ve katkı verenlere de teşekkürlerini iletti.

Başkan Seçer: “Mersin’imizin, ülkemizin en kötü günü bayram havası içerisinde olsun”

Başkan Seçer konser sonunda, “Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Dünyanın ilk ve tek bayramını sizlere bağışlayan, armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz. Ulusal Kurtuluş ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Mersin’imizin, ülkemizin en kötü günü bayram havası içerisinde olsun, birlik ve beraberlik içerisinde olsun. Hepinizi çok seviyoruz” dedi.

Birbirinden güzel şarkıların söylendiği konserde Başkan Seçer konserde sunuculuk yapan Merve Akıncı’ya çiçek ve konsere sponsorluk yapanlara plaket takdim etti. Konser, Başkan Seçer ve Meral Seçer, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan’ın yüzlerce çocuk ve yurttaşlarla birlikte ‘Parla’ şarkısını söylemesiyle sona erdi.