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Eila, Cumhuriyet'in 100. yılına özel ürettiği 'Payidar' Extrait de Parfümü İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus'taki görkemli davetle görücüye çıkardı. Lansmana katılan ünlü isimler, koleksiyona tam not verdi.BURSA (İGFA) - Eila markasıyla sanatsal kokularını her geçen gün daha geniş kitlelerle buluşturan Mediha Ağaoğlu, Dolmabahçe Sarayı'nda 09:05’ te kalan saat ve yanındaki parfüm şişesinden ilhamla Atatürk'e ithafen çalıştığı özel koleksiyonu 'Payidar'ı Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan bir davetle görücüye çıkardı.

İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus'taki görkemli davete magazin dünyasının ünlü isimlerinin yanısıra sosyal medya fenomenleri büyük ilgi gösterdi.

Lansmanda eşsiz bir ev sahipliği yapan Eila Perfume kurucusu Mediha Ağaoğlu, "13 yılı aşkın süredir profesyonel olarak kozmetik sektöründe çalışıyorum. 2020 yılında kendi markamızı yaratma kararı aldık. Amacımız ülkemizdeki niş parfüm kategorisindeki boşluğu doldurmak ve niş parfümün aslında ne olduğunu ülkemizde daha iyi anlatmak. Hayal ederek, gerçekten sanat yaratma düşüncesiyle bir parfüm formülasyonu geliştirme isteği içimizde bir arzuydu. Bu hayalle yola çıktık. Acaba 100 yıl önce hangi ürün notaları kullanılıyordu, acaba Atatürk hangi ürün notalarını seviyordu, acaba o dönemin parfümörleri hangi ürün notaları ile parfümleri formüle ediyordu?’ sorularının cevabı Payidar. 100’üncü yıla yetişmesi benim için oldukça anlamlıydı bu yüzden. Bir yıl boyunca önce yüreklerimizde büyüdü bu eser. PAYİDAR için, o dönemin parfümlerinin izini sürdük. En sevilen koku notalarını, o dönemin heyecanını, Dolmabahçe Sarayı’nın tarihini ve bizim için onunla örülü manevi dokusunu düşledik. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o yılların coşkusunu en derinden hissederek şekillendirdik PAYİDAR’ı. Dolmabahçe Sarayı’na girdiğimizde hissettiğimiz eski odunsu kokunun ruhu bizimle olsun. Tozlu bir kadife perdenin, ipek nakışlı bir yatak örtüsünün hissi bir kokuya nasıl adapte olabilir, sorusunun cevabını sanatsal bir yaklaşımla formüle etmek istedik. Umuyorum ki Cumhuriyet’imiz Payidar olsun. EILA PAYİDAR’ın ruhunun tüm dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini diliyorum." dedi. Davete katılan ünlü isimler arasında yer alan Deren Talu, Hira Koyuncuoğlu, Hivda Zizan Alp, Asena Tuğal gibi güzeller 'Payidar' koleksiyonuna tam not verdiler.