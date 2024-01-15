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Türkiye’nin ünlü televizyon programı yapımcısı Okan Bayülgen’in kendi işletmesi olan ‘Dada Coffee Roastery’ isimli kafe, Kuşadası’nda açıldı. ‘Kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?’ mottosuyla hizmet veren Dada Coffee’ye, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın yıldızı, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından gerçekleştirilen hizmet seferberliği ve yapılan yatırımlar sayesinde yeniden parladı. Yıl boyunca kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra birbirinden önemli ulusal ve uluslararası festivallere ev sahipliği yapan kent, değişen çehresiyle ünlü isimlerin de yatırım yapmak için listesinde ilk sırada yer almaya başladı. Bu isimlerden biri de Türk televizyon tarihinde birçok başarılı programın altına imza atan Okan Bayülgen oldu. Bayülgen’in kahve, kitaplar, arkadaşlar, başka?’ mottosuyla hizmet veren kafesi Dada Coffee Roastery, Atatürk Bulvarı’nda bugün kapılarını kahveseverlere açtı. Başkan Ömer Günel de işletmeyi ziyaret ederek Bayülgen’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

“Kuşadası çok önemli bir kültür kenti”

Kuşadası’nın Türkiye’deki en önemli kültür kentlerinden bir olduğuna dikkat çeken Okan Bayülgen, “Aslında herkes Kuşadası’nı tatil cenneti olarak biliyor. Ancak Kuşadası aynı zamanda Türkiye’nin en önemli kültür kentleri arasında yer alıyor. Burada müthiş bir kentlilik bilinci var. İnsanlar hep beraber eğlenmeyi çok iyi biliyor. Kuşadası, yılın dört mevsiminde yaşanabilecek bir kent. Bu nedenle Dada Coffee Roastery’i açmak için en doğru yerin Kuşadası olduğuna inandım” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Ünlü isimlerin yatırım yapmak için Kuşadası’nı tercih etmeleri bizim için gurur ve mutluluk verici. Kuşadası, turizm sektörünün yanı sıra ticaret sektöründe de yatırımcıları kendine çekmeye başlayan bir kent. Bugün de Dada Coffee Roastery’i ziyaret ederek bu güzel mekanı Kuşadası’yla buluşturan Okan Bayülgen ve ekibine teşekkür ettik. İşletmenin hayırlı ve bol kazançlı olmasını diliyorum” diye konuştu.