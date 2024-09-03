Nazilli Belediyesi, ilçe sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla uzay çadırı etkinliği düzenliyor.

3-4 Eylül’de belediye meydanında yapılacak etkinlikler kapsamında; gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanan bombeli yuvarlak çadır kurularak simülasyon görselleriyle 3D uzay ortamı oluşturuldu.

Öğrenciler başta olmak üzere uzay konusunda meraklı olan herkesi uzay çadırını ziyaret etmeye davet eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Bizler de çadırımızda simülasyon gösterisini izledik. Oldukça keyifli ve eğiticiydi. Amacımız özellikle çocukların ve öğrencilerin uzay hakkında bilgilenmesini sağlamak. Çadırda 15 dakikalık uzay sunumu yapılıyor. Gökyüzü hakkında bilgiler verilen 3 boyutlu bir sunum. Teleskopla da gündüzleri güneşi akşamları da yıldızları izleyebilecekler” dedi.

Ziyaretçiler uzay çadırının yanı sıra meydandaki teleskop ile de gökyüzünü inceleme imkanı bulacak.