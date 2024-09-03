Başkan Arıcı’dan Zabıta Haftası Mesajı Başkan Arıcı’dan Zabıta Haftası Mesajı

Nazilli Belediyesi, ilçe sakinlerine ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla uzay çadırı etkinliği düzenliyor. 

I M G 20240903 W A0056

3-4 Eylül’de belediye meydanında yapılacak etkinlikler kapsamında; gökyüzünü andıracak biçimde tasarlanan bombeli yuvarlak çadır kurularak simülasyon görselleriyle 3D uzay ortamı oluşturuldu. 

I M G 20240903 W A0055

Öğrenciler başta olmak üzere uzay konusunda meraklı olan herkesi uzay çadırını ziyaret etmeye davet eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Bizler de çadırımızda simülasyon gösterisini izledik. Oldukça keyifli ve eğiticiydi. Amacımız özellikle çocukların ve öğrencilerin uzay hakkında bilgilenmesini sağlamak. Çadırda 15 dakikalık uzay sunumu yapılıyor. Gökyüzü hakkında bilgiler verilen 3 boyutlu bir sunum. Teleskopla da gündüzleri güneşi akşamları da yıldızları izleyebilecekler” dedi. 

Ziyaretçiler uzay çadırının yanı sıra meydandaki teleskop ile de gökyüzünü inceleme imkanı bulacak.

I M G 20240903 W A0064

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER