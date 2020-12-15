Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından alınan bilgilere göre Van’da saat 00.58 sularında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 9.20 km derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli panik yaşattı.

Deprem sonrasında Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Haber: Berna Çağatay