Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte vatandaşları orman yangınları ve temiz çevre konularında uyarılarda bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Akbük Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle birlikte Akbük Mahallesi'nde umuma açık alanlarda kamp yapan vatandaşlara ormanlık alanlarda yangına karşı duyarlı ve dikkatli olmaları, gelecek nesillere temiz çevre temiz doğa bırakılması konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler ayrıca, yangın riski oluşabilecek tüm alanlarda dikkat edilmesi gereken hususları içeren el broşürü dağıttı.