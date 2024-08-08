Ekipler, İncirliova ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında olan cadde ve sokaklar ile Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarının sürdürmelerinin yanı sıra caddeleri, bulvarları ve kent mobilyalarını da yıkayarak tertemiz tutuyor.

Kent estetiği ve hijyenine önem gösterdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın’ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşlar, temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek Çerçioğlu’na teşekkür etti.