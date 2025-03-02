Vodafone Türkiye; Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansını paylaştığı “2024 ÇSY Raporu”nu yayımladı. Elektrik üretim kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 9,17 artıran şirket, bin 492 ton elektronik atığı ise geri dönüşüme kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 mali yılına ait Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansının ele alındığı “Vodafone Türkiye 2024 ÇSY Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı. Şirket, faaliyetleri sonucu oluşan bin 492 ton elektronik atığı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladı.

Emisyon oranlarını azaltan şirket, net sıfır emisyon hedefiyle hem kendi operasyonlarında iklim krizinin etkilerini en aza indirmeyi, hem de dijital altyapısı ve IoT çözümleri ile müşterilerinin karbon ayakizini azaltmasına destek oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, toplum ve çevre üzerindeki etkileri en üst düzeyde önemsediklerini belirterek, "Herkes için dijital bir gelecek inşa etme vizyonumuz doğrultusunda, dijital dönüşüm projelerimizle işletmelerin verimliliklerini artırıyor, ülkemizin dijital altyapısına katkı sağlarken toplumun tüm kesimlerinin bu gelişimden faydalanabilmesi için çalışıyoruz" dedi. Süel, toplam karbon salımlarında baz yılının 2020’ye kıyasla belirgin bir azalma sağladıklarını söyledi.

ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTTI, E-ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME DAHİL EDİLDİ



Şirketin 2023-2024 mali yılında toplam enerji tüketimi 701,54 GWh olarak gerçekleştiğini ifade eden Hasan Süel, Vodafone tesislerinde üretilen 1,19 GWh yenilenebilir elektrikle bir önceki yıla göre üretim kapasitesinin yüzde 9,17 artırıldığını belirtti.

Vodafone'nin e-atıkları azaltmayı hedefleyen ve döngüsellik yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Süel, "Şirket faaliyetlerimiz sonucu oluşan bin 492 ton e-atığı geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil ederken, 24 ton atığın yeniden kullanımını sağladık. Toplam bin 516 ton e-atığın yüzde 98’i döngüsel ekonomiye ikincil hammadde olarak kazandırıldı. Bu Atıklar Kod Yazıyor projesiyle bugüne kadar 22 tondan fazla e-atığın geri dönüşümü sağlandı. Bunun yanında, e-atıkların oluşumunu azaltmak ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ikinci el cihaz kampanyası kapsamında 29 bin 513 mobil cihaz yeniden kullanıma uygun hale getirildi" diye konuştu.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜKSELDİ

Öte yandan Yetenek Yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çeşitlilik, Kadının Güçlenmesi, Gençlerin İstihdamı gibi konularda da önemli sonuçlar elde eden Vodafone, çalışanlarına 2023-24 mali yılında toplam 62 bin kişi*saat eğitim verildi. 2023-24 yılında çalışanların yüzde 43’ü kadınlardan oluşurken, işe alımlardaki kadın oranı yüzde 42 olarak gerçekleşirken, kadın yönetici oranı yüzde 44’e çıktı. Vodafone Vakfı projelerinden Dijital Benim İşim kapsamında 20 bin 480 kadına dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimleri verildi. Eğitimler sonucunda, kadınların dijital okuryazarlık becerilerinde %50, dijital pazarlama yetkinliklerinde ise %43 oranında gelişim kaydedildi. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı kapsamında bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından 5 binden fazla başvuru arasından seçilen 70 genç yetenek şirket bünyesine dahil oldu.