Kullanıcının mesajlaşma uygulaması hesabı yalnızca kıskanç eşlerin ve meraklı iş arkadaşlarının değil, aynı zamanda siber suçluların da ilgisini çekiyor. Siber suçlular sürekli olarak WhatsApp hesaplarını arayarak bunlara erişmek için çeşitli yöntemler kullanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Siber suçluların bir WhatsApp hesabının kontrolünü ele geçirmesinin iki yolu var: "Bağlantılı cihazlar" özelliğini kullanarak mevcut bir hesaba başka bir cihaz ekleyebilirler ya da kullanıcı yeni bir telefon almış gibi hesabı kendi cihazlarına yeniden kaydedebilirler.

İlk durumda kullanıcı WhatsApp'ı her zamanki gibi kullanmaya devam eder, ancak suçlular aynı zamanda tüm son konuşmalara da erişebilir.

İkinci durumda ise kullanıcı kişisel hesabına erişimini kaybeder. Oturum açmaya çalışırken, WhatsApp hesabın başka bir cihazda zaten kullanımda olduğunu görür. Saldırganlar hesabı kontrol edebilir, ancak geçmiş konuşmaları kontrol edemez.

Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, "Mesajlaşma programları, genellikle hayatlarımız, aile ve arkadaşlarımızla ilişkilerimiz hakkında kişisel bilgiler içeren özel bir alandır. Ayrıca işle ilgili bilgiler ve bazı durumlarda gizli bilgiler de içerebilirler. Göndermediğiniz mesajlara yanıt almak gibi olağandışı bir etkinlik fark ederseniz veya arkadaşlarınız hesabınızdan gelen garip mesajlardan şikayet ederse, gizliliğinizi korumak için hemen adım atmanız önemlidir." dedi.

WhatsApp hesabının ele geçirilmesi durumunda ne yapmanız gerektiğine ilişkin bazı talimatların üzerinden geçebilirsiniz.

WhatsApp hesabının ele geçirilmesini nasıl önleyeceğinize ilişkin temel adımları aşağıda bulabilirsiniz:

WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin ve PIN kodunuzu ezberleyin. Bu tek seferlik bir kod değildir. Bunu yapmak için Ayarlar → Hesap → İki adımlı doğrulama bölümüne gidin.

PIN kodunuzu veya tek seferlik kayıt kodlarınızı asla ama asla kimseyle paylaşmayın. Bu bilgileri yalnızca dolandırıcılar sizden ister.

WhatsApp kısa süre önce geçiş anahtarları için destek sunmaya başladı. Bu seçeneği etkinleştirirseniz (Ayarlar → Hesap → Parolalar), hesabınıza giriş yapmak için biyometrik kimlik doğrulaması gerekir ve PIN kodları yerine akıllı telefonunuz uzun bir kriptografik anahtar depolar. Bu çok güvenli bir seçenektir. Ancak sık sık cihaz değiştiriyorsanız ve Android ile iOS arasında geçiş yapıyorsanız uygun olmayabilir.

Hesap kurtarma için bir yedek e-posta adresi ayarlayın. Bunu Ayarlar → Hesap → E-posta adresi aracılığıyla yapabilirsiniz.

Zaten bir e-posta adresi eklediyseniz, e-posta hesabınıza giriş yapın ve parolanızı güçlü, benzersiz bir parola ile değiştirin.

E-posta hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.

SIM değiştirme dolandırıcılığına kurban gitmediğinizden emin olun. Mobil operatörünüzle (tercihen şahsen) iletişime geçin ve yakın zamanda numaranız için kopya SIM kart verilmediğini doğrulayın. Ayrıca numaranızda yetkisiz çağrı yönlendirme ayarlanmadığından emin olun. Şüpheli değişiklikleri iptal edin ve personelden SIM kartınız için ek güvenlik önlemleri isteyin. Bunlar, siz orada olmadan SIM ile ilgili işlemlerin yasaklanmasını, kimlik doğrulama için ekstra bir şifre gerekmesini veya diğer korumaları içerebilir. Mevcut güvenlik önlemleri ülkeye ve mobil operatöre göre önemli ölçüde değişir.