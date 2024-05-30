Gölcük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 11 Haziran Salı günü akşamı Değirmendere Yalı Evleri amfide unutulmaz konserlerinden birini daha gerçekleştirecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Değirmendere Yalı Evleri amfide bir kez daha sanat müziği tutkunları ile buluşacak. Şef Bülent Öztürk yönetimindeki TSM korosu; 11 Haziran Salı akşamı saat 20.45’te sanat müziği tutkunlarına unutulmaz bir akşam daha yaşatacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerinin icra edileceği konsere tüm hemşehrilerini davet etti.