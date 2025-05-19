Yalova Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele için döküm alanlarına 7/24 ses ve görüntü kaydı yapan fotokapanlar yerleştirdi. Kuralları ihlal edenlere 152 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak.YALOVA (İGFA) - Yalova Belediyesi, şehirde çevre kirliliğine neden olan izinsiz çöp ve moloz dökümüne karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Çevre Zabıta ekipleri, döküm alanlarına kurulan fotokapan teknolojisiyle 7/24 izleme yaparak kural ihlallerini tespit ediyor. Anlık takip imkânı sunan cihazlar sayesinde yakalananlara 152 bin TL’ye kadar idari para cezası kesiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” denildi.

Açıklamada, teknolojik hamleyle izinsiz döküm yapanlara göz açtırılmayacağı vurgulandı.