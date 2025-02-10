Yangın güvenliğinde devrim niteliğinde bir adım olan IoT tabanlı Erken Yangın Algılama Sistemi, yangınları henüz başlamadan tespit ederek can ve mal kayıplarını en aza indiriyor. Tepe Savunma ve Irmarinetech iş birliğiyle Türkiye’de sunulan sistem, dünyanın en büyük termal teknoloji üreticisi Flir tarafından geliştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yangınlar, yalnızca maddi kayıplara neden olmakla kalmayıp, insan hayatı ve çevre üzerinde telafisi zor zararlar oluşturabilen büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor. Mevcut yangın güvenlik sistemleri çoğunlukla yangın başladıktan sonra söndürme ve kurtarma odaklı çözümler sunarken, IoT tabanlı Erken Yangın Algılama Sistemi, yangınların henüz başlamadan önce tespit edilmesini sağlayarak can ve mal kayıplarını en aza indiriyor. Gelişmiş termal sensörler ve yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yangın öncesinde sıcaklık değişimlerini izleyen bu yenilikçi sistem, daha tutuşma gerçekleşmeden önleyici tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Ayrıca bu sistem, işletmeler için sigorta primlerinde de avantajlar sunarak ekonomik kazanç sağlıyor.

FLİR TEKNOLOJİSİ İLE YANGINI BAŞLAMADAN ALGILAMA

Sistem, Tepe Savunma Alarm İzleme Merkezi (AİM) ile entegre bir şekilde çalışarak, 7/24 izleme ve anlık alarm yönetimi sunuyor. Yangın risklerini sıcaklık değişimlerini analiz ederek önceden belirleyen bu sistem, geleneksel yangın algılama sistemlerinden farklı olarak sadece yangını değil, aynı zamanda arıza ihtimali olan ekipmanları da tespit edebiliyor.

CCTV ve termal kameraların bütünleşik olarak kullanılması, sıcaklık değişimlerinin görsel doğrulama ile desteklenmesini sağlıyor. Sistem, özellikle akaryakıt, LPG, LNG, kimyasal madde depolama alanları ve yanıcı-patlayıcı malzemelerin bulunduğu riskli bölgelerde güvenliği artırmak için Ex-Proof montajlı Flir kameralar ile güçlendirilmiş durumda.

YANGIN ÖNCESİ TEHDİTLERİ ÖNLEME YETENEĞİ

IoT tabanlı Erken Yangın Algılama Sistemi, işletmelerin yangın riski taşıyan alanlarında gerçek zamanlı sıcaklık analizi yaparak herhangi bir anormalliği tespit ediyor. Belirlenen alt ve üst sıcaklık limitleri doğrultusunda, sistem yangın riski veya izinsiz giriş gibi tehditleri algılayarak alarm mekanizmasını devreye sokuyor. Uyarılar, Tepe AİM tarafından takip edilerek ilgili yetkililere raporlanıyor ve gerektiğinde anında müdahale edilmesi sağlanıyor.

Kayıtların müşterinin kendi sisteminde veya Tepe AİM’de saklanması, veri güvenliği açısından önemli bir avantaj sunuyor. Sistem, IP tabanlı çalıştığı için internet üzerinden sürekli olarak AİM ile bağlantı halinde bulunuyor. Bunun yanı sıra sistemin bulunduğu alanlarda internet bağlantısından bağımsız ışıklı ve sesli alarm sistemleri de devreye girebiliyor.