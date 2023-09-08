Yangın söndürme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kadın itfaiyecileri de görev aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise geçmiş olsun dileklerini ileterek orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.



Bugün öğleye doğru başlayan yangını gören vatandaşların ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangın bölgesine hareket etti. Arazide başlayan ve ormanlık alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı. Yangını kontrol altına almak için Büyükşehir Belediyesi’nin kadın iftaiyecileri de canla başla çalıştı. Yöre halkı jet hızıyla gelen müdahalenin ardından Çerçioğlu’na ve Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkürlerini iletti.