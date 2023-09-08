

Aydın Büyükşehir Belediyesi, paylaşımında şunları bildirdi: "İlimiz Efeler İlçesi Danişment Mahallesi kırsalında yaşanan bir olayla ilgili sosyal medyada çıkan bazı gerçek dışı paylaşımlar ile ilgili aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği doğmuştur;

06.09.2023 günü 112’ye gelen bir ihbar neticesinde Danişment Mahallesi kırsalında sokak hayvanlarının zehirlendiği anlaşılmış, jandarma ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz görevlileri olay yerine intikal etmiş, tutulan resmi tutanakla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiği değerlendirilen sokak hayvanları defnedilmek üzere teslim alınmış ve defnedilmiş, Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli olarak konu incelemeye alınmıştır.

Bu caniliği yapanları esefle kınadığımız gibi, sorumluların ortaya çıkarılması adına da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına kurumumuzca suç duyurusunda bulunulmuştur ve konunun takipçisi olunacaktır."

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz."