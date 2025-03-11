Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" projesi kapsamında, Urla'da yeni bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Kadın çiftçileri destekleyerek sakız ağacı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırmasını amaçlayan proje kapsamında Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde kadın üreticilere eğitimler verilerek fidan desteği sağlandı ve kapama sakız bahçeleri oluşturuldu.

Projenin devamında Urla'da yeni bir fidan dikim etkinliği daha gerçekleştirildi. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, ilçe müdürleri ve belediye temsilcilerinin yanında Gülbahçe Kadın Kooperatifi ortaklarıve Karaburunlu kadın üreticiler katıldı.

SAKIZIN TOPTAN KİLOSU 25 BİN TL

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sakız ağacının önemine vurgu yaparak, "Sakız ağacı doğayla uyumlu bir bitki.Aynı zamanda ekonomik değeri de yüksek bir ürün. Bugünlerde 25 bin TL toptan fiyat bulduğunu görüyoruz. Bu yüzden kadın üreticilerimizin bu projede aktif rol alması bizleri çok mutlu ediyor. Bugün burada hep birlikte diktiğimiz fidanlar, gelecekte sizlere ve bölgemize gelir sağlayacak. Siz bu ağaçlara sahip çıkarsanız, biz de size her türlü desteği veririz. Ülkemizin sakız üretimini birlikte artıralım." dedi.

Projede Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinden 73 kadın üretici yer alıyor.