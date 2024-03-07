Yarına Şans Ver Kulübü (YASAV) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen buluşmada CF Yaşam Kolaylaştırıcısı Gülay Aksaz’ı konuk etti.BRUSA (İGFA) - Bursa'nın iyilik meleği kadınlarını aynı çatı altında birleştiren YASAV, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı. Gastro Sanayi'de gerçekleşen kahvaltı davetinde CF Yaşam Kolaylaştırıcısı Gülay Aksaz’ı ağırlayan YASAV, üyelerine nefes tekniği ve beden ile ruh arasındaki enerji dengesi konusunda dikkat çeken bilgiler verdi. Söyleşi sırasında YASAV üyelerine uygulamalı bir terapi de yapan Aksaz, bu dengenin gerek sağlığımızı gerekse yaşantımızı nasıl etkilediği konusunda bilgiler aktardı.

Büyük ilgi gören söyleşinin finalinde YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, Gülay Aksaz'a üzerinde özel bir Atatürk portresinin yer aldığı özel plaket takdim etti.