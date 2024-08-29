Edirne Futbol İl Temsilcisi olarak 2012’den beri görev yapan Yavuz Çiroz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu iki sezon daha devam kararı aldığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yavuz Çiroz, 2012-2013 sezonundan buyana Edirne Futbol İl Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

İki sezon daha görevini sürdürecek olan Yavuz Çiroz, kendisine gösterilen güvenden dolayı teşekkür etti.

TFF tarafından Edirne ASKF’ye gönderilen yazıda mevcut Futbol İl Temsilcisi Yavuz Çiroz’un 2 sezon daha görevlendirildiği bildirildi.

TFF’nin bu kararında Edirne’deki spor kulüpleri ile yapılan istişareler ve gerçekleştirdiği çalışmaların etkiliği olduğu belirtildi.