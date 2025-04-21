Konya Selçuklu Belediyesitarafından bu yıl 3.’sü düzenlenenOkur Yazar Buluşmaları kapsamında Yazar Abdullah Harmancı, Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - 109 kütüphanesi ile Türkiye’de en çok kütüphaneye sahip belediye unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi,geleceğin donanımlı bireylerinin yetişmesi amacıyla kitap ve kütüphanecilik faaliyetlerine ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda öğrencilerin ufkunu açan, onların kitaba olan ilgilerini arttıran faaliyetler yıl boyunca gerçekleştiriliyor.

“Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Okur Yazar Buluşmaları devam ediyor. EtkinlikSelçuklu’dayer alanilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Selçuklu Belediyesi tarafından yazarların hediye edilen kitabını okuyan öğrenciler, kitapla ilgili düşüncelerini ve sorularını kitabın yazarına doğrudan iletme fırsatı buluyor.

Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte yazar Abdullah Harmancı“Hışırtı Avcısı” kitabıyla ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Yazar Abdullah Harmancı öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri doğrultusunda önemli bilgiler vererek yazarlık hayatında yaşadıklarından örnekler verdi.

Başkan Pekyatırmacı: “Okur Yazar Buluşmaları ile çocuklarımızın kitaplara olan ilgisini arttırmayı hedefliyoruz”

Selçuklu’dakütüphanecilik faaliyetlerini kitap okuma farkındalığını arttıracak etkinliklerle de zenginleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Çocuklarımızın ufkunun açılması, hayata yeni pencerelerden bakabilmelerini önemsiyor, okumayı ve analiz yeteneklerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Bu bağlamda geleneksel hale getirdiğimiz “Okur-Yazar Buluşmaları" ile okullarımızda tamamı Konyalı olan yazarlarımızı öğrencilerimizle buluşturuyoruz.Çocuklarımızın kitaplara olan ilgisini arttırmayı hedeflediğimiz bu etkinlik aynı zamanda onların kültür dünyasına zenginlik katarken yazma becerisi edinmelerine de imkan sağlıyor. Yazarlarımızın kıymetli birikimlerini öğrencilerimize aktarmaları noktasında köprü görevi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile kıymetli birikimlerini çocuklarımızla paylaşan değerli yazarlarımıza teşekkür ediyorum.Selçuklu Belediyesi olarak gelecek nesillerimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi için eğitim faaliyetlerine olan desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, yazarlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek etkinlik dolayısıyla Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlik yazar Abdullah Harmancı’nın kitaplarını öğrenciler için imzalamasıyla sona erdi.