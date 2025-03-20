Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeski (YD-ÜFE) verilerini paylaştı. YD-ÜFE'de imalat ürünleri yıllık yüzde 20,03 arttı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre bir önceki aya göre yüzde 2,05 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,08 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,95 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,12 artış, imalatta yüzde 20,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,76 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 21,83 artış, enerjide yüzde 2,41 artış, sermaye mallarında yüzde 22,47 artış olarak gerçekleşti.