Bursa Nilüfer Belediyesi’nin kente yeni kazandırdığı 23 Nisan Parkı’nın bitkilerini, kreş öğrencileri dikti. Çocuklar, çiçek ve süs bitkilerini toprakla buluştururken keyifli anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrenciler, açılışa hazırlanan 23 Nisan Parkı’nda çiçek ve süs bitkileri dikerek hem doğayla buluştu hem de daha yeşil bir çevre için katkıda bulundu.

CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler güzel bahar gününde doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Emre Karagöz, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Köroğlu da katıldı.

Kreş öğrencileri, önce dikimi nasıl yapacaklarına ilişkin kısa bir eğitim aldı ardından da bitkileri toprak ile buluşturarak, doğaya katkı sundu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, miniklere sundukları katkıiçin teşekkür ederken, CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Şebnem Köroğlu da çocukların doğayla kurduğu bu bağın önemine dikkat çekti ve “Bugün burada çocuklarımız sadece bir fidan değil, ülkemizin aydınlık yarınlarına umut ekiyor” diye konuştu.