Yerel seçim çalışmalarında ayağını gazdan çekmeyen CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Yılmazköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir ilgiyle karşılanan Anıl Yetişkin, tek tek projelerini anlattı ve vatandaşlardan destek sözü aldı.

Yerel seçim çalışmalarında gecesini gündüzüne katarak yoğun mesai yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Adaylığı ilan edildiği günden bugüne ilçede adım atılmadık yer, çalmadık kapı, dinlenmedik dert bırakmamak için ilçe halkıyla kucaklamaya devam eden CHP'li Anıl Yetişkin, Yılmazköy Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Meşalelerle karşılanan Anıl Yetişkin, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mahalleli, CHP’li Yetişkin’e puşi ve kasket takdim etti. Anıl Yetişkin ziyaret programı boyunca boynundaki puşiyi ve kafasındaki kasketi çıkarmadı. Projelerini tek tek sıralayan Anıl Yetişkin, mahalle halkından büyük takdir topladı ve destek sözü aldı.

Birlikte güçlüyüz birlikte Efeler’iz

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yetişkin şunları kaydetti: “Belediye binasına gelip çözüm olmadan dönen kimse olmayacak. Herkesin işini çözen şeffaf bir başkan olacağım. Kültürlerimiz kardeş oldu, çocuklarımız kardeş oldu. Hiçbir gücün, kuvvetin birliğimize engel olmasına müsaade etmeyeceğiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte Efeleriz.”

Ayrımız gayrımız yok

Hizmette ayrıcalık olmayacağının sözünü veren CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, “CHP'nin felsefesinde tüm fertler eşittir. Bizim için mimar Sinan da bir Osman Yozgatlı da bir, Umurlu da bir, Ovaeymir de bir, Yeniköy de bir, Çestepe de bir, Kadıköy de bir, Telsiztepe de bir Yılmazköy de bir. Bizim zihniyetimizde ayrı gayrı yok.” dedi.

Emekçilere söz

Anıl Yetişkin, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Efeler Belediyesi'nde çalışan emekçi kardeşlerimizi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Maaşlarını, ikramiyelerini düzenli ödeyeceğiz. Selanikli mavi gözlü devin izinden asla ayrılmayacağım.”

Anıl Yetişkin’e ziyaret programında; CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Efeler Belediye Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda partili eşlik etti.