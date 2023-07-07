Akıllı telefonlarda pasaport kaydı veya diğer bir ifadeyle IMEI kayıt ücreti 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkıyor. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı yarın uygulanmaya başlanacak. Dolayısıyla zamsız cep telefonunda kayıt için son gün bugün.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7 katına çıkmış oldu.

Yurt dışından getirilen cep telefonları arasında ağırlıkla Türkiye'nin de alanında zam şampiyonu Apple ürünleri geliyor.

Haber Global'in aktardığına göre yurda getirilen telefon kayıt ücretlerinin zamlanması sonrası e-devletteki IMEI kayıt işlemi sistemi çöktü.