Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere kadar herkese ‘aile kurumunun güçlendirilmesi’ için aile danışmanlığı hizmetini ücretsiz olarak veriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi, aile ve bireylerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla sunduğu danışmanlık hizmetleriyle toplumun her kesiminin “kalbine” dokunuyor ve “aile güçlenirse, toplum güçlenir” mantalitesiyle aile kurumunun güçlenmesi için çalışıyor.

Şehrin dört bir yanında yer alan Sosyal Gelişim Merkezleri’nde (SGM) uzman kadro eşliğinde çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere kadar farklı gruplara yönelik danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Özellikle 4-12 yaş arası çocuklar için dikkat eksikliği üzerine danışmanlık desteği sunulurken ergenlik dönemi sorunları, yetişkin bireylerin ruh sağlığı ve çift terapisi gibi alanlarda da ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Ailelerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım sergileyen SGM, ailelerin daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi için geniş bir uzman ekibiyle vatandaşın derdine derman oluyor.

Uzman kadrodaki Psikolojik Danışman Damla Demir, Psikolog Şevval Kaya Yılmaz, Aile Danışmanı Betül Osmanoğlu, Psikolog Tuğba Ayşe Aksoy, Psikolog Ecran Alim Albayrak ve Psikolog Esma Nur Beşiroğlu kendi alanlarındaki deneyimleriyle ailelerin sorunlarını çözüme kavuşturarak aile içi huzura kapı aralıyor.

Merkezde verilen hizmetler; özellikle aile içi iletişim problemleri, çocuk ve ergenlerdeki davranışsal sorunlar, çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklar gibi konularda çözümler üretmeyi amaçlıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu ücretsiz hizmeti, sosyal destek programlarının bir parçası olarak toplumsal refaha katkı sağlamayı hedefliyor.

Vatandaşlar, aile yaşamında yaşadıkları zorlukları aşmak ve profesyonel bir bakış açısıyla yönlendirme almak için Sosyal Gelişim Merkezi’nin sunduğu bu hizmetten faydalanabilirler.Detaylı bilgi ve randevu oluşturmak isteyen vatandaşlarımız, 444 40 54 (Dâhili: 3712/3787) numaralı hat üzerinden ulaşabilirler.