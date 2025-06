Koç Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Doçenti Dr. Erol Gürsoy, New York’a eğitim için geldiği ilk saatlerde, Wall Street’in üst düzey finans yöneticisi Lee Shulman’ın hayatını sokakta yaptığı kalp masajıyla kurtardı.Özlem Özgür Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta film gibi bir olay yaşandı. Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Mount Sinai - Fuster Heart Hospital’a eğitim ve gözlem için gelen Kardiyoloji Doçenti Dr. Erol Gürsoy, şehre adım attığı ilk saatlerde, Park Avenue ile 96. Sokak kesişiminde fenalaşarak yere yığılan bir adama müdahale etti. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesiyle bir hayat kurtaran Gürsoy’un, kurtardığı kişinin Wall Street’in tanınmış finans yöneticilerinden Lee Shulman olduğu ortaya çıktı.

VALİZLE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Gürsoy, yaşadığı olayı New York Temsilcisi Özlem Özgür Yörekli'ye anlattı.

29 Nisan sabahı, henüz oteline ulaşmadan valizleriyle yürüyen Dr. Gürsoy, bir adamın sendeleyip yere düştüğünü gördü. Hemen yanına koşarak “Ben doktorum, 911’i arayın!” diye bağırdı ve müdahaleye başladı. “Bavullarımı bir kenara bırakıp hastayı yan çevirdim, hava yolunu açtım. Nefesi ve nabzı kesilince kalp masajına başladım” diyen Gürsoy, dakikalarca yalnız başına yaptığı müdahaleyle Shulman’ı hayata döndürdü.

ABD YASALARINA RAĞMEN VİCDAN ÖN PLANDA

ABD’de, lisansı olmayanların acil müdahale yapması ağır tazminat riski taşıyor. Ancak Dr. Gürsoy, “Meslek yeminimiz var. O an ne yasa ne risk düşündüm, sorumluluğum ağır bastı” diyerek vicdani kararını anlattı. Müdahalenin ardından Shulman, Mount Sinai Hastanesi’ne kaldırıldı. Anjiyografi, Shulman’ın bir kalp damarının yüzde100, diğerinin yüzde 99 tıkalı olduğunu ortaya koydu. Doktorlar, Gürsoy’un hızlı müdahalesinin hayati olduğunu belirtti: “Kalp masajı olmasa hastaneye canlı ulaşamazdı.”

TESADÜFİ BULUŞMA VE DUYGUSAL ANLAR

Olaydan iki gün sonra, Mount Sinai’de gözlemci doktor olarak görevine başlayan Gürsoy, bir hasta raporunda kendi müdahale ettiği olayı fark etti.

Raporda “Mount Sinai doktoru tarafından kalp masajı yapılan hasta” yazıyordu, ancak o kişi henüz resmi görevine başlamamış olan Gürsoy’du. Hastayı ziyaret eden Gürsoy, Shulman’la duygusal bir buluşma yaşadı. “Bir insanın hayata döndüğünü görmek, bir doktor için en özel anlardan biri,” dedi. Shulman’ın kızı ise Gürsoy’a “Ailemiz için kahramansınız” mesajıyla teşekkür etti.

Olay yerindeki müdahalenin görüntülerine ulaşmak için New York Polis Teşkilatı’yla (NYPD) iletişime geçildi, ancak bölgede şehir kamerası bulunmadığı ortaya çıktı.

Dr. Gürsoy, bu anın kaydedilmiş olması halinde tıp eğitiminde dünya çapında kullanılabilecek bir materyal olabileceğini belirtti: “Öğrencilerime müdahale adımlarını anlatıyorum, ama görüntüler olsaydı, tıp fakültelerinde ders olarak işlenebilirdi.”

TÜRKİYE’YE HİZMET AŞKI

Deniz Lisesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunu olan Dr. Gürsoy, Şırnak ve Bolu Komando Tugayı’nda görev yaptıktan sonra kardiyoloji uzmanlığını tamamladı.

Yozgat Şehir Hastanesi ve Almanya’daki deneyimlerinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan Gürsoy, New York’taki eğitiminin ardından Türkiye’ye dönerek deneyimlerini genç hekimlerle paylaşmayı planlıyor. “İstanbul, New York’tan güzel. Ülkeme hizmet etmek her şeyin önünde” diyerek vatan sevgisini vurguladı.