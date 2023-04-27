Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesinde 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 14 yıl 9 ay 46 gün hapis cezası bulunan M.Ş, İncirliova ilçesinde 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan araması bulunan ve hakkında 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.M., Efeler ilçesinde 'binanın içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan araması bulunan ve hakkında 11 yıl 20 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.E., Sultanhisar ilçesinde 'gece vakti yağma ve basit yaralama' suçlarından araması bulunan ve hakkında 12 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.E., Koçarlı ilçesinde 'silahla yağma' suçundan araması bulunan ve hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.K. ile Germencik ilçesinde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan araması bulunan ve hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.