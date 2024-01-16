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Devlet Su İşleri sorumluluğunda olan Toptan Gıda Çarşısı'ndaki su kanalı yağan şiddetli yağmur sonrası taşarak Toptan Gıda Çarşısını göle çevirdi.

Devlet Su İşleri sorumluluğunda olan su kanalının taşımasını bahane bilen, bazı yandaşlar, "Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışmıyor çarşı göle döndü" diyerek haber yapıp algı yapmaya çalıştı.

Gerçek ortaya çıktı

Yerel internet haber sitesi Denge vakit kaybetmeden DSİ sulama kanalının taşımasını Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında yer alıyor gibi haber yaparak vatandaşa bir kez daha yalan haber servis ederek Dengesizliğini ortaya koymuş oldu.

Haber: Yaprak Kaplan