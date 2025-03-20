Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesinin, 21 Mart Cuma günü itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarımsal destekeleme ödemeleriyle ilgili duyuru Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yumaklı, 2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesinin, 21 Mart Cuma günü itibariyle çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

2 milyar 789 milyon 974 bin liralık destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Yumaklı, hububat desteği kapsamında yapılacak ödemelerin Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elâzığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünlerini kapsadığını bildirdi.