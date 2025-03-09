Hyundai SANTA FE, 55 ülkeden 82 kadın otomotiv gazetecisinin oylarıyla zirveye oturdu.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl beşinci nesli satışa sunulan Hyundai SANTA FE, 2025 Kadınlar Dünya Otomobili (WWCOTY) Ödülleri'nde “Supreme Winner yani En Büyük Kazanan” olarak seçildi.

Kadınlar Dünya Otomobili Ödülleri jürisi, beş kıtada 55 ülkeden 82 otomotiv gazetecisinden oluşuyor. Otomotiv gazetecilerinden oluşan jüri üyeleri arasında Türkiye’den de Ayça Çizer de yer ayor.

Hyundai SANTA FE, detaylı analizler ve kapsamlı testlerin ardından büyük SUV kategorisinin de kazananı olmuştu. Kadınlardan iki ayrı kategoride ödüle layık görülen Hyundai SANTA FE'nin temel niteliklerinin yer aldığı değerlendirme kriterleri ve listesi ise “Güvenlik, Kalite, Teknoloji, Tasarım, Sürüş kolaylığı, Performans, Konfor, Verimlilik, Çevresel etki ve Paranın karşılığı” olarak öne çıkıyor. Hyundai SANTA FE, ilk turdaki ilk başarısının ardından genel ödül aşaması için son değerlendirme turuna yükseldi ve değerlendirme sürecine 80 araç dahil edildi.

Olağanüstü sürüş deneyimi, iç mekan esnekliği, farklı tasarım dili ve hibrit güç aktarma organlarıyla öne çıkan SANTA FE’nin geniş iç mekan konforu da jüri tarafından " premium otomobiller seviyesinde" olduğu vurgulandı.