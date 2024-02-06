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Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin yıldönümü ve Mübarek Miraç Kandili nedeniyle Nazilli Belediyesi tarafından 10 bin kişilik pilav tavuk hayrı yapıldı.

Nazilli Belediyesi’nin organize ettiği hayra binlerce vatandaş katıldı. Kur-an’ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Ev sahipliğini Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yaptığı, Nazilli Belediyesi tarafından belediye meydanında gerçekleştirilen hayra, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Esat Ergüler, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar STK temsilci ve üyeleri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Aradan geçen 1 yıla rağmen felaket gecesinin unutulmadığını ve hiçbir şekilde de unutulmayacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan belediye meydanında geçekleştirdikleri programda emeği geçen, katkı sağlayan ve teşrif eden bütün misafirlere teşekkür etti. Tüm İslam Alemi’nin kandilini tebrik eden Başkan Özcan; “Allah böyle bir günü hiç memlekete, hiçbir millete yaşatmasın. Bundan 1 yıl önce çok büyük bir felaketi birlikte yaşadık. Ama bununla beraber burada da birlik ve beraberliği birlikte yaşadık. Hepimiz tabiri caizse tek yürek olduk. 11 ilimizde gerçekleşen deprem haberini aldığımız andan itibaren bu meydan tıklım tıklım insanla doldu. Hemen o anda başlattığımız yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. 170 eşya ve erzak dolu araç gönderdik. Çoluk çocuk yaşlı genç demeden bu meydanda herkes her şeyini ortaya döktü. Tabi bunlar kaybettiğimiz canları geri getirmezdi. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına ve geride kalanlara sabırlar diliyorum. Devletimiz çok güçlü. O güden bu güne yaşanan kötü felaketin yaralarını sarmak için var gücü ile çalışıyor. İnşallah bir daha böyle zamanlar bir daha yaşamayız. birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.