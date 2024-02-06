Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Kıvrak mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin tarihinde yaşanan en büyük ve en acı felaketinin üzerinden bir yıl geçti. 10 kentimizi yıkıp geçen, on binlerce canımızı bizden koparan 6 Şubat Depreminin derin izlerini hala taşıyoruz.

Yüreklerimizi yakan büyük depremin yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, hala bedeninde izlerini taşıyan, tedavileri devam edenlere de acil şifalar diliyorum. Annesini, babasını, kardeşini, evladını toprağa vermek zorunda kalanlara sabırlar dilerken, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamayan kayıp yakınlarına da dayanma gücü diliyorum.

Her birimizin derinden sarsıldığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çine’mizde daha önce görülmemiş bir seferberlik örneğine şahit olduk. Rahmetli Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’in liderliğinde belediye hizmet binamızı açık tuttuk ve günlerce, sabahlara kadar deprem bölgesine gönderilmek üzere acil ihtiyaç malzemeleri topladık. Esnafıyla, kadınıyla, çocuğuyla tüm Çineli hemşehrilerimle bir olduk, biz olduk. Yardımlarımızı bölgeye ulaştırırken, deprem bölgesinden gelen konuklarımızı da ilçemizde en iyi şekilde ağırladık. Rahmetli Başkanımız Enver Salih Dinçer’in önerisiyle giyim başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecekleri Umut Mağazamızı açtık. Çine’mizde hayata tutunmalarına, daha sonraki süreçte de ilçemize yerleşen kardeşlerimizin iş bulmalarına destek olduk. Bu vesileyle depremin yaralarını sarmak için canla başla emek veren tüm Çine halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Çine Belediyesi olarak, depremin getirdiği dersleri dikkate alarak, ilçemizi güçlendirmek, acil durum planları yapmak ve vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlendirmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bir kez daha depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor; Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfalı vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.”