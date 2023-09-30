63. yaşını da yeşil sahalarda kutladı

İlerleyen yaşına rağmen yeşil sahalardan kopamayan ve işini aşkla yapan Demirayak 63’üncü yaş gününü idmanda kutladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde futbol alt yapısına önem veren kulüplerden Aydın İdman Yurdu, futbol okulu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha’da çalışmalarını sürdüren sarı siyahlıların antrenmanında Kulüp Başkanı ve Antrenör Bülent Demiraayak’a doğum günü sürprizi yapıldı. Antrenmanı takip eden Aydın İdman Yurdu’nun eski yöneticisi Atilla Küçükdurmaz, Efeler 09 SFK’nın alt yapısında forma giyen futbolcu oğlu Poyraz Küçükdurmaz ile birlikte sabahın erken saatinde çocuklara temel futbol eğitimi veren Antrenör Demirayak’ın 63’üncü yaş gününü kutladı. Doğum günü kutlamasına OKT Trailer Işıklıspor Teknik Sorumlusu Şakir Konyalı ve spor okulu öğrencileri katıldı.

İdman sonunda Atilla Küçükdurmaz’ın sahaya getirdiği pastanın üzerindeki mumları söndüren ve 63 yaşına giren Demirayak bu sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirterek doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti. İlerleyen yaşına rağmen yeşil sahalardan kopamayan ve kendini çocuklara adayan Demirayak, unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaşadı.

Aydın İdman Yurdu’nun Birinci Amatör Küme’den Süper Amatör Lig’e çıktığı sezonda başarılı bir yöneticilik yapan Atilla Küçükdurmaz, Demirayak’ın taktir ettiği bir antrenör ve kulüp başkanı olduğunu söyledi. Küçükdurmaz, “Bülent hocamız sabahın erken saatinde çocuklara eğitim vermek için sahalara geliyor. İlerleyen yaşına rağmen işini aşkla yapıyor. Bir dönem kendisiyle çalışma fırsatım oldu. Kendisiyle güzel anılarımız oldu. Bizim için değerli olan Bülent hocamızın doğum gününü kutladık. Yeni yaşının kendisine sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.



