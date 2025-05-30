Konya Meram Belediyesi, Konya’nın ve Türkiye’nin en özgün tematik parklarından biri olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı için önemli bir yeniliği daha hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, teknolojiyi vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Belediye, Konya’nın ve Türkiye’nin en özgün tematik parklarından biri olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı için önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Şehrin gözde cazibe merkezlerinden biri haline gelen parkın biletleri artık online olarak da satın alınanabilecek. Yeni uygulama sayesinde yerli ve yabancı misafirler, parkı ziyaret etmek için gişelerde zaman kaybetmeden biletlerini dijital ortamda alabilecek, planlarını daha kolay yapabilecek. Teknolojik altyapıyla desteklenen bu adım, parkın erişilebilirliğini artırırken ziyaretçi memnuniyetini de önemli ölçüde yükseltmeyi hedefliyor.

ÜÇ TEMA, TEK PARK: TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK!

80 Binde Devr-i Alem Parkı, üç ayrı temayı aynı anda barındırmasıyla Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alıyor. Parkta bulunan T-Rex Vadisi, hareketli ve sesli dev dinozor maketleriyle tarih öncesi bir yolculuğa çıkarıyor. Bu bölüm; 50'yi aşkın dinozor maketiyle çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor. Türk-İslam Eserleri Minyatürleri bölümünde, medeniyetimizde derin iz bırakan 125 eserin minyatürü sergileniyor. Masal Diyarı ve Çizgi Film Kahramanları Alanı’nda ise; Keloğlan’dan Pamuk Prenses’e, Nasreddin Hoca’dan süper kahramanlara kadar pek çok masal ve çizgi film karakteri parkta çocuklara adeta masal kitaplarının içine adım atma fırsatı sunuyor.

BAŞKAN KAVUŞ: “PARKIMIZ HEM EĞİTİCİ HEM EĞLENDİRİCİ”

80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın yalnızca bir eğlence alanı olmadığını, aynı zamanda eğitici ve kültürel bir misyon taşıdığını vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın her yaş grubuna hitap eden özel bir alan olduğunu hatırlattı. Hareketli dinozorlarla tarih öncesi dönemi, minyatür eserlerle Türk-İslam eserlerinin zenginliğini ve masal dünyasının büyülü dünyasını bir arada sunan parka girişlerin rahatlatılması amacıyla yeni bir sisteme geçtiklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Online bilet sistemiyle daha fazla ziyaretçiye ulaşmayı ve bu güzel deneyimi daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.