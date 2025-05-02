İzmir'de Bornova Belediyesi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde tarih ve sağlığı buluşturan ücretsiz Tao Vinyasa (Yang Yoga) atölyesi düzenliyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde kültür ve sağlığı buluşturmaya devam ediyor.

8500 yıllık tarihi dokuya sahip merkezde, Mayıs ayı boyunca her Pazar (4-11-18-25 Mayıs) 10.00-11.00 saatleri arasında “Tao Vinyasa (Yang Yoga)” atölyesi düzenlenecek. Yoga uzmanı Esra İnce’nin yöneteceği ücretsiz atölyeye dileyen herkes “Matını al gel” çağrısıyla katılabilecek.

Uzak Doğu dövüş sanatları ve modern dans unsurlarıyla zenginleşen bu özel yoga pratiği, katılımcıların bedenlerini tanımalarını, güç ve denge kazanmalarını hedefliyor.

Tao Vinyasa, Yin Yoga asanalarını dengelemeye yönelik akışlardan oluşmasıyla dikkat çekiyor.

Tarihin kalbinde, doğayla iç içe bir yoga deneyimi sunan atölye, Yeşilova Höyüğü’nün kültürel mirasını modern yaşamın ritmiyle bütünleştiriyor.