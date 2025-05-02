Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı itfaiye eri alımı başarı listelerini açıkladı. 100 asıl ve yedek aday belirlendi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere 100 itfaiye eri (90 önlisans, 10 lise mezunu) alımı için başarı listelerini duyurdu.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/D maddesi gereğince, en yüksek başarı puanından itibaren 100 asıl ve 100 yedek aday belirlendi.

Önlisans ve lise mezunları için hazırlanan listeler, belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Asıl listede yer alan adayların, atamaya esas belgelerini 12 Mayıs 2025 - 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresindeki İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

Posta yoluyla yapılan başvurular, askerlik hizmetinde olanlar hariç kabul edilmeyeceği belirtilirken, süresi içinde başvurmayan veya göreve başlamasına engel bir durum tespit edilen asıl adayların yerine, yedek listedeki adaylar sırayla çağrılacağı öğrenildi.

ÖNLİSANS BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

LİSE BAŞARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ