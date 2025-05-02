Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Türkiye’nin enerji güvenliğindeki stratejik rolünü vurguladı. "Küresel enerjinin güvenli limanıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceklerini müjdeledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin küresel enerji denklemindeki önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, doğal kaynakları, coğrafi konumu ve hidrokarbon rezervlerine yakınlığıyla stratejik bir yere sahip. Ana geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye’nin enerji güvenliği, tüm dünyayı ilgilendiriyor” dedi.

Enerji politikalarını bu bilinçle geliştirdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’yi küresel enerjinin emniyetli merkezi haline getirmek için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi https://t.co/TsWhaigbki— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2025

Gabar’daki çalışmalarla Mart 2025 itibarıyla günlük petrol üretiminin 135 bin varili aşarak rekor kırdığını, bugüne kadar 2 milyar dolar değerinde 26 milyon varil üretim gerçekleştiğini açıkladı. Çanakkale’de Sakarya Gaz Sahası’nda 2026’da günlük 20 milyon metreküp, 2028’de ise 40 milyon metreküp üretim hedeflediklerini belirtti.

AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİK YIL SONUNDA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin ilk reaktörünün inşasının tamamlanmak üzere olduğunu, yıl sonunda deneme üretimine başlanacağını ve ilk elektriğin sağlanacağını duyurdu. Ayrıca, Nijer’de altın sahalarında bu yıl üretime başlanacağını, son 3 yılda elektrik ve doğal gazda millete 983 milyar TL destek verdiklerini ifade etti.

Avrupa’daki enerji krizinde Türkiye’nin güvenli liman olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’yi doğal gaz ve petrol aramada küresel bir aktör yapacağız” dedi.