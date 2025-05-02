Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk hava sahasında 27 Nisan 2025’te bin 729 transit uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eurocontrol verilerine göre 27 Nisan 2025’te Türk hava sahasında bin 729 transit uçuşa hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Bu sayı, 9 Nisan 2025’te kaydedilen bin 711 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktı” dedi.

2024’e kıyasla transit uçuşlarda ciddi artış yaşandığını belirten Uraloğlu, Ocak’ta yüzde 9, Şubat’ta yüzde 8,2, Mart’ta ise yüzde 6,9 artış sağladıklarını söyledi.

Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye erişim sağlayan stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Hava sahamız, Avrupa ile Körfez ve Asya arasında bir hava köprüsü oldu. Bölgedeki transit trafiğin merkezi konumundayız. Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.