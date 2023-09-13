Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi’nde JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik icra edilen faaliyet sonucunda; bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay, bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 10 ay, nitelikli hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 12 ay, nitelikli yağma suçundan 1 yıl 8 ay, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 ay 15 gün, konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 10 ay ve bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplamda 9 ayrı suçtan 20 yıl 8 ay 45 gün hapis hapis cezası ile aranan H.S. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.